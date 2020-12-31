أخر تحديث بسعر الصرف.. ارتفاع ببغداد وانخفاض بـ 5 محافظات

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم والذي ابرز ارتفاعه ببغداد وانخفاضه بـ 5 محافظات اخرى قياساً باسعار يوم أمس.
بغداد / بورصة الكفاح
بيع 145.500
شراء 143.500
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 145.700
شراء 143.500
ديالى / سعر السوق
بيع 145.500
شراء 1440
أربيل / بورصة
بيع 144.600
شراء 142.500
السليمانية / بورصة
بيع 144.500
شراء 142.500
الموصل/ سوق الجملة
بيع 144.600
شراء 143.250
البصرة / بورصة
بيع 144.600
شراء 1430
النجف / بورصة
بيع 144.700
شراء 143.250
بقية مدن الجنوب
بيع 145.250
شراء 143.250
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