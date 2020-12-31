أخر تحديث بسعر الصرف.. ارتفاع ببغداد وانخفاض بـ 5 محافظات

2020/12/31 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم والذي ابرز ارتفاعه ببغداد وانخفاضه بـ 5 محافظات اخرى قياساً باسعار يوم أمس.

بغداد / بورصة الكفاح

بيع 145.500

شراء 143.500

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 145.700

شراء 143.500

ديالى / سعر السوق

بيع 145.500

شراء 1440

أربيل / بورصة

بيع 144.600

شراء 142.500

السليمانية / بورصة

بيع 144.500

شراء 142.500

الموصل/ سوق الجملة

بيع 144.600

شراء 143.250

البصرة / بورصة

بيع 144.600

شراء 1430

النجف / بورصة

بيع 144.700

شراء 143.250

بقية مدن الجنوب

بيع 145.250

شراء 143.250

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