2020/12/31 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي الذي نادرا ما يعلق على الضربات الجوية التي تنفذها قواته، في تقرير، الخميس، إنه قصف نحو 50 هدفا في سوريا عام 2020.

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