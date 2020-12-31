سومو تكشف عن حجم الإيرادات لعام 2020 من تصدير النفط

2020/12/31 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

كشفت شركة تسويق النفط "سومو"، عن حجم الايرادات لعام 2020 من تصدير النفط.

وقال مدير عام الشركة علاء الياسري، في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية(واع)، ستنشر في وقت لاحق، ان "حجم الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغت 42 مليار دولار ، فيما بلغ ايراد شهر كانون الاول الحالي اكثر من 4 مليارات دولار عن سعر بيع بلغ 49 دولاراً للبرميل".

واضاف ان "العراق يصدر نحو 3 ملايين برميل يومياً بعد قرار التخفيض اثر اتفاق أوبك بلس ، متوقعاً ان تشهد اسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لكورونا".

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