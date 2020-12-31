2020/12/31 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رصدت الانواء الجوية، الخميس، تأثير كتل هوائية حارة على اجواء البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشية الميلاد.. اجواء دافئة بالانتظار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشية الميلاد.. اجواء دافئة بالانتظار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).