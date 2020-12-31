طالباني: واجب القوى السياسية العمل على توحيد الكتل الكوردستانية

2020/12/31 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني رسالة الى جماهير شعب كوردستان، بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد.

وجاء في الرسالة:

جماهير شعب كوردستان، انهينا معا عاما عصيبا من الناحية المالية والصحية، ونحن في بداية عام جديد 2021 سيكون مؤثرا بسبب كورونا مع المشاكل الاخرى بين الاقليم وبغداد وسيكون النصف الاول من العام الجديد حساسا بسبب اجراء الانتخابات وارتفاع حدة المنافسة والصراعات السياسية والشخصية والطائفية والقومية على مستوى واسع، هذا في وقت يعاني شعب كوردستان وجميع العراق بشكل عام من اوضاع مالية ومخاوف على مستقبله .

لشعبنا تاريخ طويل و ذكريات مريرة كبيرة والنجاح في ذلك كان بالدرجة الاولى بوحدة الصف وتعاون الجميع، وفي العام الجديد نحتاج اكثر من اي وقت مضى باحياء هذه الروح على المستويين الفردي والاجتماعي.

ان جهود الاستقرار وخلق اجماع واجب على الجميع.



ومن اجل ذلك املنا بالاصلاح وباللذين يفكرون بشعبنا كبير وهذا له علاقة بمواجهة الازمات.

في جميع الاوقات من واجب القوى السياسية بذل المزيد من اجل توحيد الكتل الكوردستانية في بغداد لتسريع عملية الاصلاح وكذلك من اجل ادارة جيدة ومستحقة لكل العراقيين بشعب اقليم كوردستان.

وقال طالباني في رسالته، بشان الاجواء المتوترة والصعبة لحواراتنا مع بغداد، نحن متفائلون وننتظر في القريب العاجل تطوير جهودنا واتخاذ خطوات نحو مكسب كبير للعراق بشكل عام ولاقليم كوردستان على وجه الخصوص.

اتمنى للجميع عاما افضل وكل عام وانتم بخير.

PUKmedia

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