نائب: سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر في العراق 10%

2020/12/31 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حذر عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عدي الشعلان، الخميس، من سياسات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي “الخاطئة”، مبينا انها سترفع نسبة الفقر في العراق 10%.

وقال الشعلان لوكالة /المعلومة/ إن “سياسات حكومة الكاظمي الخاصة بالاقتصاد والمال خاطئة وتسببت في ضرر بالغ لشرائح واسعة من العراقيين”، مؤكدا أنه “حتى الحرب على الفساد لم يتحقق منها شئ سوى اعتقال بعض الأشخاص”.

وأضاف، أن “سياسات الكاظمي الخاطئة في ملف الاقتصاد سترفع نسب الفقر في العراق الى 10% وهذه كارثة يجب الانتباه لها”، معتبرا أن “الموازنة خير دليل على صعوبة الوضع وكيف تحاول الحكومة رمي الكرة على عاتق الموظفين في ان يدفعون فاتورة اخطائها في عدم الاصلاح والتغير والبحث عن ايرادات مالية اكبر بعيدا عن النفط وتقلبات اسعاره”.

ويمر العراق بازمة مالية واقتصادية صعبة جدا في ظل معدلات فقر بلغت اكثر من 30% في الوقت الراهن.



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