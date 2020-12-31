الصين تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

2020/12/31 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في الصين تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجهات الصحية ان المريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس شابة من مدينة شنغهاي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، ووصلت من بريطانيا في الرابع عشر من الشهر الجاري، حسب ما أعلنه المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت يوم امس الأربعاء، في حين ذكرت السلطات ان المصابةأدخلت المستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها عوارض طفيفة.

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