الشيخ جمال الضاري مهنئا العراقيين: نأمل ان يكون عام 2021 عاما لتحقيق المطالب

2020/12/31 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الشعب العراقي بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأعرب الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، عن أمله بأن يكون عام الفين وواحد وعشرين عاما لتحقيق المطالب، بعيدا عن التدخلات الإقليمية وتصفية الحسابات الدولية، وبناء دولة المواطنة المدنية بدستور جديد.

نُهنئ شعبنا العراقي بمناسبة رأس السنة الميلادية، سائلين الله ان يعم الأمن والاستقرار في #العراق، وان يكون عام 2021 عاما لتحقيق المطالب بعيدا عن التدخلات الإقليمية وتصفية الحسابات الدولية، وبناء دولة المواطنة المدنية بدستور جديد.

المكتب الإعلامي #المشروع_الوطني_العراقي

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) December 31, 2020

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