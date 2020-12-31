الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل على “إعادة الاستقرار” غداة هجوم عدن الدامي

2020/12/31 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهّدت الحكومة اليمنية بالعمل على إعادة الاستقرار للبلد الغارق في الحرب يأتي ذلك في اعقاب هجوم دام على مطار عدن استهدف أعضاء الحكومة الجديدة.

وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك في تصريحات لوكالة فرانس برس، إنّ الحكومة مصممة على العمل من عدن لمواجهة التحديات التي تعصف بأفقر دول شبه الجزيرة العربية والذي يشهد أكبر أزمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.

وأضاف ان الحكومة عازمة على القيام بواجباتها والعمل على إعادة الاستقرار في اليمن ولن يثنيها هذا الحادث الإرهابي عن ذلك.

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