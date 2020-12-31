2020/12/31 | 17:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكمال نصاب المحكمة الاتحادية يتعلق بالمصادقة على النتائج بغداد – الصباح الجديد:أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، انجاز جميع الإجراءات التشريعية والمالية للانتخابات، مشيرة إلى أن إكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بمرحلة المصادقة على النتائج، لافتة إلى أن إجماع سياسي على انجاز الاقتراع المبكر.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث إلى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: مجلس النواب حسم جميع الإجراءات التشريعية الممهدة للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: مجلس النواب حسم جميع الإجراءات التشريعية الممهدة للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).