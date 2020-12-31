نسبة الانتحار بين الرجال في الاقليم تفوق مثيلتها عند النساء بثلاثة اضعاف

2020/12/31 | 17:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الازمة الاقتصادية والعنف الاسري من بين الاسباب السليمانية – عباس كاريزي:وفقا لاحصاء اجرته المديرية العامة لمحاربة العنف ضد النساء فان نسبة قتلى الرجال في الاقليم تفوق مثيلتها بين النساء للاشهر التسعة الاخيرة من عام 2020 الحالي.واعلنت المديرية عن تسجيل اربعة حالات قتل لنساء وقيام 18 اخريات بالانتحار، فيما سجلت مقتل خمسة رجال، واقدام 53 رجل ...

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