مراقبون يرجحون: التطبيع بين قطر وإسرائيل يمر عبر غزة

2020/12/31 | 17:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة الخليجية هي التي اعاقتها الصباح الجديد – متابعة:بعد إعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية متكاملة مع إسرائيل، رشح مراقبون دول عدة ستنظم ستنضم الى قطار التطبيع الذي دشنته الإمارات وتبعتها البحرين ثم انتقل للسودان، قبل استقراره أخيرا في الرباط.ومن ضمن الدول التي دخلت قائمة الترشيحات، قطر التي تحتفظ بعلاقات صريحة مع إسرائيل منذ التسعينات.ومع ذلك، ...

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