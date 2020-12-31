عناوين الإصابات وحالات الشفاء الجديدة في الرصافة

2020/12/31 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، عن تسجيل 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 33 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما أكد شفاء 38 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 71147.

وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الاول 2020)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 33 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.قطاع الاعظميىة حالتينقطاع البلديات الاول حالتينقطاع الرصافة 7 حالاتقطاع الشعب 3 حالاتقطاع بغداد جديدة 12حالةقطاع المدائن 3 حالاتقطاع البلديات الثاني حالتينقطاع النهروان حالتين

30 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :منطقة الكرادة 5 حالاتو4 حالات في منطقة الشعبو 3 حالات في كل من المناطق حي البنوك والامينوحالتين في كل من المعلمين و شارع فلسطينوحالة واحدة في كل من الماطق التالية : الاعظمية و الوشاش و حي تونس و شارع المغرب و الجادرية و المشتل و زيونة و الشطرة و النعيرية و السيدية و الغدير .

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73119 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71147 ومتبقي قيد العلا ج 557 ".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

و اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي عن شفاء 38 حالة جديدة اليوم الخميس الموافق 31 كانون الاول من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 71147 حالة.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 38 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:

• مدينة الصدر 17 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتهاوحالتين شفاء في كل من المناطق التالية : الحسينية و الاعظمية و سبع قصور و الحبيبية و حي النصر و حي الزهراء 3 حالات شفاء في منطقة البلدياتوحالة شفاء واحدة في كل من حي تونس و حي الصحة و الجادرية و حي الضباط وباب الشرقي و جانب صحة الكرخ

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 71147 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناوين الإصابات وحالات الشفاء الجديدة في الرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناوين الإصابات وحالات الشفاء الجديدة في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).