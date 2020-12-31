مصرع واصابة 7 اشخاص بينهم طفلين في 3 حوادث مرورية بديالى

2020/12/31 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أفاد مصدر طبي، الخميس، بمصرع واصابة 7 مدنيين بينهم طفلين في 3 حوادث مرورية بديالى.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/، ان “4 مدنيين بينهم طفلين وامراة لقوا مصرعهم واصيب 3 اخريين في 3 حوادث مرورية في بعقوبة والمقدادية وهبهب بسبب السرعة والتجاوز الخاطى”.

واضاف، ان “المصابين في وضع مستقر بعد نقلهم الى ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج الضروري”.

وتشهد ديالى معدلات عالية لحوادث السير خاصة في الطرق الخارجية ومنها طريق كركوك- بغداد.



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