رضائي: استشهاد سليماني والمهندس معا عزز اواصر الاخوة بين ايران والعراق

2020/12/31 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي بان ايران لا تتدخل في شؤون العراق وحسب بل تقوم بمساعدة الحكومة والشعب العراقي، معتبرا ان استشهاد...

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