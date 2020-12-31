شاهد: الشهيد المهندس وقصة الاسر..كدنا أن نؤسر انا والحاج قاسم بمخمور

2020/12/31 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مركز حركة النجباء للعلاقات والشؤون الإعلامية، فيديو جديدا تحت عنوان "الدم الواحد" يتحدث عن رواية الشهيد ابو مهدي المهندس خلال فترة مقاومة جماعة "...

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