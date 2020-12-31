استقرار الأسهم الأمريكية في مستهل آخر جلسات 2020

2020/12/31 | 18:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في آخر جلسات أكثر الأعوام تقلباً في التاريخ الحديث.

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