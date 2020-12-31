ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2020/12/31 | 18:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح 🔐

144,400

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اربيل / بورصة 🔐

144,350

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البصرة / بورصة🔐

144,000

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النجف /بورصة 🔐

144,500

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الموصل / جملة🔐

144,200

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دهوك / بورصة 🔐

144,300

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كربلاء / بووصة 🔐

144,300

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