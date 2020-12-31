2020/12/31 | 18:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).