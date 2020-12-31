قوباد طالباني: ننتظر مكسباً كبيراً للعراق وإقليم كردستان في القريب العاجل

2020/12/31 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجه نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، رسالة الى جماهير كردستان، بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد.وجاء في الرسالة التي نشرها طالباني وتلقتها (بغداد اليوم): "جماهير شعب كردستان..انهينا معا عاما عصيبا من الناحية المالية والصحية، ونحن في بداية عام جديد 2021 سيكون مؤثرا بسبب كورونا مع المشاكل الاخرى بين الاقليم وبغداد وسيكون النصف الاول من العام الجديد حساسا بسبب اجراء الانتخابات وارتفاع حدة المنافسة والصراعات السياسية والشخصية والطائفية والقومية على مستوى واسع، هذا في وقت يعاني شعب كوردستان وجميع العراق بشكل عام من اوضاع مالية ومخاوف على مستقبله ".وتابع "لشعبنا تاريخ طويل و ذكريات مريرة كبيرة والنجاح في ذلك كان بالدرجة الاولى بوحدة الصف وتعاون الجميع، وفي العام الجديد نحتاج اكثر من اي وقت مضى باحياء هذه الروح على المستويين الفردي والاجتماعي">واشار الى ان "جهود الاستقرار وخلق اجماع واجب على الجميع.ومن اجل ذلك املنا بالاصلاح وباللذين يفكرون بشعبنا كبير وهذا له علاقة بمواجهة الازمات".ولفت "في جميع الاوقات من واجب القوى السياسية بذل المزيد من اجل توحيد الكتل الكردستانية في بغداد لتسريع عملية الاصلاح وكذلك من اجل ادارة جيدة ومستحقة لكل العراقيين بشعب اقليم كردستان".وقال طالباني في رسالته، بشان الاجواء المتوترة والصعبة لحواراتنا مع بغداد، "نحن متفائلون وننتظر في القريب العاجل تطوير جهودنا واتخاذ خطوات نحو مكسب كبير للعراق بشكل عام ولاقليم كردستان على وجه الخصوص".

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