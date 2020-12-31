2020/12/31 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، اتلاف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار، اعلنت عن اتلاف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية حسب تقييم قسم الإخراج الكمركي في وزارة الصحة”.

واضافت انه “تمت عملية الائتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات والمخابرات ووزارة الصحة”.

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