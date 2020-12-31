انفجار ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوب بغداد

2020/12/31 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بانفجار عبوة

ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف

الدولي جنوب بغداد.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة استهدفت

رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن

منطقة اليوسفية".

وأكد المصدر الذي

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