سومو تكشف حجم ايرادات العراق من تصدير النفط لعام 2020

2020/12/31 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة تسويق النفط "سومو"، الخميس،

عن حجم الايرادات لعام 2020 من تصدير

النفط.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير

عام الشركة علاء الياسري قوله، إن "حجم

الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق

الشرك

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