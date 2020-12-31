شركات روسية وتركية تبدي رغبتها للاستثمار في الانبار

2020/12/31 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن قائممقام الحبانية علي داود الدليمي، الخميس، رغبة الشركات الاستثمارية الروسية والتركية لتشييد معمل لإنتاج الاعلاف الحيوانية وفق المعايير الدولية في مناطق شرقي مدينة الرمادي.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “وفود ووسطاء من شركات روسية وتركية فاتحت حكومة قضاء الحبانية المحلية لغرض تشييد معمل لإنتاج الاعلاف الحيوانية وسط القضاء”.

وأضاف، أن “تلك العروض تهدف الى توفير الاعلاف الحيوانية المحلية دون الحاجة الى استيرادها من خارج العراق لديمومة العمل في توفير الغذاء للحيوانات والنهوض بالثروة الحيوانية التي تراجعت بشكل كبير نتيجة الاحداث الامنية التي شهدتها مدن الانبار”.

يشار الى ان الثروة الحيوانية في الانبار تعرضت الى عمليات تهريب كبيرة من قبل داعش ابان سيطرتها على معظم مدن المحافظة.



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