2020/12/31 | 18:20 - المصدر: عين العراق

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الخميس 31 ديسمبر 2020 | 05:53 مساءً | عدد القراءات : 27

صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات اليوم

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا اليوم.

وقال الساعدي في بيان ، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 33 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الاعظميىة حالتين

قطاع البلديات الاول حالتين

قطاع الرصافة 7 حالات

قطاع الشعب 3 حالات

قطاع بغداد جديدة 12حالة

قطاع المدائن 3 حالات

قطاع البلديات الثاني حالتين

قطاع النهروان حالتين

30 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :

منطقة الكرادة 5 حالات

و4 حالات في منطقة الشعب

و 3 حالات في كل من المناطق حي البنوك والامين

وحالتين في كل من المعلمين و شارع فلسطين

وحالة واحدة في كل من الماطق التالية : الاعظمية و الوشاش و حي تونس و شارع المغرب و الجادرية و المشتل و زيونة و الشطرة و النعيرية و السيدية و الغدير".

واضاف الساعدي، انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73119 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71147 ومتبقي قيد العلا ج 557

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