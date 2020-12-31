مسؤول في البنتاغون: إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق

2020/12/31 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية إن استعراض الجيش الأميركي لقوته في منطقة الخليج والذي يأتي في هذا التوقيت هو تحذير لإيران ووكلاؤها في المنطقة تحسبا لأي هجوم طارئ.

وأوضح المسؤولون في إفادة لوسائل إعلام أميركية أن استعراض القوة يأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الأمريكي في الثالث من يناير/ كانون الثاني الفين وعشرين بغارة استهدفته قرب مطار بغداد الدولي.

ونقلت وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين في البنتاغون رصد القيادة المركزية الأميركية نقل إيران لصواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق خلال الفترة السابقة، وذلك لاستخدامها في شن هجمات على المصالح الأميركية في العراق او حتى في المنطقة.

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