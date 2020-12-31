استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوب بغداد

2020/12/31 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استهدفت عبوة ناسفة، مساء الخميس، رتلا تابعاً للتحالف الدولي جنوب بغداد.

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