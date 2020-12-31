البنتاغون يتخذ قراراُ مفاجئأً بشأن حاملة الطائرات

2020/12/31 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قررت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، سحب حاملة الطائرات "نيميتز" من الخليج في إشارة صريحة لخفض التصعيد مع إيران.

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