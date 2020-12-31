بالصور.. المهرجان التراثي والفن الشعبي في السليمانية

2020/12/31 | 18:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات المهرجان التراثي والفن الشعبي في السليمانية اليوم الخميس 31/12/2020 في مدينة السليمانية، بحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين والصحفيين وشخصيات بارزة في المدينة.

PUKmedia تصوير: دانا حمه غريب

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