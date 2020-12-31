الزوراء يوضح حقيقة مفاوضاته مع مدربين جدد

2020/12/31 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

كشفت الهيئة الادارية لنادي الزوراء، حقيقة مفاوضاتها مع مدربين لقيادة فريق كرة النوارس.

وقال عضو الهيئة الادارية عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نادي الزوراء انهى تعاقده مع المدرب باسم قاسم بالتراضي يوم امس وحيدر الامير سيقود الفريق مؤقتاً”.

واوضح ان “الانباء التي اشارت الى مفاوضاتنا مع عدد من المدربين هي عارية عن الصحة، ادارة النادي لديها قائمة بعدد من المدربين المطلوبين لكنها لم تفاوض احداً”.

يذكر ان نادي المدرب حسن احمد، يعد ابرز المرشحين لقيادة الفريق في الموسم الخالي.



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