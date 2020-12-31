2020/12/31 | 18:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت المفوضية العليا لحقوق الانسان سببين منعا تقديم مئات الالاف من قضايا العنف الاسري للجهات المختصة،واصفة الاجراءات الحكومية للحد من ارتفاع معدلاته بالفاشلة.

وقال عضو المفوضية الدكتور فاضل الغراوي لـ”7 SKY”ان حالات العنف الاسري سجلت ارتفاعا كبيرا هذا العام مقارنة بالعام الماضي وعلى الرغم من اعلان الحكومة بان عدد قضايا العنف الاسري لهذا العام قد بلغت ١٥ الف قضية الا ان مئات الالاف من القضايا لم تقدم بسبب خوف الضحايا او بسبب الاعراف الاجتماعية.

وعلل الغراوي ارتفاع حالات العنف الاسري الى المشاكل الاسرية والضغوط النفسية والمشاكل الاقتصادية والزواج المبكر وعدم المعرفة بالحقوق الزوجية وعدم تشريع قانون مناهضة العنف الاسري وجائحة كورونا والاستخدام السئ للاتصالات.

وطالب الغراوي البرلمان والحكومة بالاسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري واطلاق خطة وطنية عاجلة للحد من انتشار ظاهرة العنف الاسري التي شملت الازواج والابناء والاشقاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان:الاجراءات الحكومية للحد من ارتفاع العنف الاسري فاشلة 7 SKY TV.

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