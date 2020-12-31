إسرائيل تكشف عدد الأهداف التي قصفتها في سوريا خلال 2020

2020/12/31 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه قصف نحو 50 هدفًا في سوريا عام 2020.

ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكن يُعتقد أن إسرائيل شنت مئات الضربات في سوريا منذ اندلاع النزاع العام 2011.

واستهدفت الضربات القوات السورية، والقوات الإيرانية المتحالفة، ومقاتلين من حزب الله اللبناني.

وتعهدت إسرائيل باستمرار منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، حيث دعمت طهران الرئيس بشار الأسد طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد.

وقالت متحدثة عسكرية، تابعها "ناس" (31 كانون الاول 2020)، إن “الأرقام الواردة في التقرير صحيحة حتى 20 كانون الأول/ديسمبر“.

ووقعت الضربة الأخيرة في سوريا التي نسبت إلى إسرائيل، الأربعاء، وأفاد مصدر عسكري سوري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن“شنّ إسرائيل عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من الدفاع الجوي في منطقة النبي هابيل في ريف دمشق“.

وأضافت الوكالة أن جنديًا سوريًا قتل، وأصيب 3 آخرون بجراح.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الحادثة.

وقال التقرير دون الخوض في التفاصيل: إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 1400 طلعة جوية عملياتية في عام 2020″.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني، قال التقرير:“إن 176 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، على إسرائيل، سقط منها 90 في أرض خالية مفتوحة“.

وقال التقرير إن الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية اعترضت 80 صاروخًا.

وخاضت إسرائيل وحماس 3 حروب منذ أن سيطرت الحركة على القطاع العام 2007.

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