ارهابيون يهاجمون معامل للرمل ويخطفون 5 من اصحابها غربي الرمادي

2020/12/31 | 18:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار …

أفاد امر اللواء الاول لحشد الانبار العقيد صلاح العيساوي، الخميس، باختطاف خمسة أشخاص على ايدي عصابات داعش الإرهابية غربي مدينة الرمادي .

وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “عناصر من خلايا عصابات داعش الاجرامية هاجمت خمسة معامل للرمل في منطقة عسيلة باتجاه ناحية الرحالية غربي مدينة الرمادي، وقامت تحت تهديد السلاح باختطاف خمسة اشخاص من اصحاب المعامل المستهدفة واقتادتهم الى جهة مجهولة”.

وأضاف، أن “4 من المخطوفين افرج عنهم بعد تضيق القوات الأمنية الخناق على الخاطفين”، مبينا ان “معلومات استخباراتية افادت بان عناصر من عصابات داعش الاجرامية تسللت من منطقة وادي قذف باتجاه منطقة عسيلة ومن ثم مهاجمة المعامل المستهدفة فيما اغلقت قوة امنية منطقة الحادث وشرعت بحملة امنية بحثا عن المتورطين بالحادث “.

يشار الى ان مناطق غربي الانبار تشهد بين الحين والاخر عمليات خطف من قبل بقايا داعش.



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