5 حالات وفاة و849 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/12/31 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 849 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 595291 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الخميس، أنها رصدت وفاة 5 حالات بسبب الفيروس، ليصعد إجمالي الوفيات إلى …

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