مسرور البارزاني: واجهنا عاما عصيبا في ظل كورونا والأعباء الاقتصادية

2020/12/31 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ان كردستان والعالم بأسره قد واجها عاماً عصيباً في ظل تفشي وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية الشاقّة.

وأشار البارزاني في بيان الى الصعوبات الاقتصادية التي واجهها الإقليم، في ظل امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المستحقات المالية ورواتب الموظفين، مما تسبب بأزمة مالية ووضع صعب وأعباء مالية على المواطنين، داعيا الأطراف السياسية الى عدم القبول باستخدام مستحقات الإقليم وحقوقه كورقة ضغط سياسية ضد شعب كردستان.

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