نيجيرفان البارزاني يهنئ العراقيين ويذكر بغداد بالتزاماتها تجاه اقليم كردستان

2020/12/31 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

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هنأ رئيس إقليم نيجيرفان البارزاني مواطني الإقليم والعراقيين بشكل عام بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، مذكرا القيادات في بغداد بالتزاماتهم تجاه كردستان.

وأعرب رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في بيان، عن أمله بأن يتجاوز العراق والاقليم مصاعب السنة الماضية، مضيفا ان تصرفات القوى السياسية العراقية الرئيسة في مجلس النواب العراقي كانت ظالمة جداً ومتخمة بالعداء تجاه الإقليم، بعد ان استهدفت تعطيل الخدمات وتجويع شعب كردستان، داعيا حكومة بغداد الى تعويض الإقليم عن مستحقاته التي حرم منها بالعام الفين وعشرين.

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