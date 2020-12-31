فرسان المعارضة يؤكدون تضليل القضاء العراقي بشرعية اتحادهم

2020/12/31 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

قررت كتلة المعارضة في الاتحاد العراقي المركزي للفروسية المضي في الاجراءات القضائية الى حين إسترداد شرعية الهيئة الادارية الرسمية.

وقال امين سر الاتحاد نبيل مطلگ السعدون في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الجميع يحترم القرارات الصادرة عن القضاء العراقي”، لافتاً في الوقت ذاته الى “ان غياب القرار الأولمبي العراقي الآن أفضى الى تضليل القضاء العراقي عبر إجابة بكتاب رسمي من الاولمبية العراقية لم ترتق الى حجم الدقة والمسؤولية”.

وبين ان “إجابة مدير إدارة اللجنة الاولمبية الأخيرة عن تساؤل محكمة المنازعات الرياضية لم تبلّغ المحكمة المذكورة باستلام محضر المؤتمر الانتخابي لكتلة المعارضة والذي أسفر عن إنبثاق هيئة ادارية شرعية برئاسة جوان فؤاد معصوم”.

وشدد السعدون على ان “اتحاده سيمضي لتمييز الحكم لدى القضاء العراقي الوطني كخيار أول سيتبعه حراك قانوني وشرعي لاقامة مؤتمر إنتخابي جديد باجماع أغلبية الجمعية العامة للاتحاد العراقي للفروسية”.

يذكر ان القضاء اصدر قراراً بشرعية رئاسة حيدر الجميلي للاتحاد.



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