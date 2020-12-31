الحلبوسي مهنئا العراقيين: نأمل ان يكون العام المقبل فرصة للإصلاح عبر الانتخابات

2020/12/31 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى جعل العام الجديد عاما للإصلاحات على مختلف الاصعدة.

وأكد الحلبوسي في بيان تهنئة وجهه للعراقيين وللمسيحيين منهم على وجه الخصوص بمناسبة حلول العام الجديد، أكد ان العالم مر بعام شهد معاناة صعبة هدد فيه فيروس كورونا حياة مليارات البشر، وغير أنماط الحياة والعيش، واستهدف القطاع الاقتصادي، وتسبَّب بأضرار نفسية ومعنوية هائلة، وأسفر قبل ذلك عن خسائر بالأرواح وفقدان الأحبة والأصدقاء، معربا عن أمله بأن يكون عام الفين وواحد وعشرين فرصة سانحة للتعبير عن اختيارهم الديمقراطي عبر الانتخابات التشريعية ‏لتكون نقطة انطلاق مهمة في عملية التصحيح.

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