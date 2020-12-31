الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرة بينهم من جنسيات آسيوية وسط بغداد

2020/12/31 | 18:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت مفاز مديرية شؤون الداخلية، الخميس، من القاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية متهمين، بينهم من جنسيات آسيوية يتاجرون بالمواد المخدرة وسط العاصمة بغداد.

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