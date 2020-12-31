لجنة تحقيقية في وزارة الصناعة بشأن عدم دفع رواتب المنتسبين

2020/12/31 | 18:53 - المصدر: الفرات نيوز

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- عقـد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط المهنـدس : يوسـف محمـد جاسـم : هذا اليوم الخميس ٢٠٢٠/١٢/٣١ في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة اِجتماعاً موسعاً حضره مُستشار الوزارة لشؤون التنمية السيد : قيصـر أحمـد الهاشمـي : وعدد من السادة المسؤولين في دوائر الوزارة لمُناقشة المعوقات والمشاكل وكافة الأمور المُحيطة بتنفيذ عقد الاستثمار الخاص بتأهيل وتشغيل وتطوير معمل المُستلزمات المدرسية في التاجي التابع الى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياويـة .

وأكـد السيد الوكيل خلال الاجتماع على المُتابعة السريعة ووضع الحلول المناسبة والمُعالجات اللازمة لتجاوز الإشكاليات وتشغيل المعمل المذكور ، لافتاً الى ان المعمل يخدم المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس ويعتمد في تشغيله على المُخلفات الورقية من وزارة التربيـة .

وأوعـز سيادته بتشكيل لجنة تحقيقية واُخرى تدقيقية فنية لبيان الجدوى الاقتصادية وأسباب عدم دفع رواتب المنتسبين من قبل الجهة المستثمرة ، داعياً الى الإسراع بحل النقاط الخلافية وتجاوز المشاكل العالقة بغية تشغيل المعمل كونه يختص بإنتاج العديد من المُنتجات منها الأكياس الورقية والكارتون والدفاتر المدرسية وورق الكتابة والورق الصحـي .

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