وزير الصحة يعلن الانتهاء من مستشفى الشفاء في نينوى

2020/12/31 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الخميس، الانتهاء من إنجاز مستشفى الشفاء في سهل برطلة، بسعة (١٢٠) سريراً بمحافظة نينوى.

وقال التميمي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (31 كانون الاول 2020): إن "المستشفى انجز بالتنسيق مع العتبة الحسينية ضمن مبادراتها بالتبرع لدعم جهود الوزارة وتم التاثيث والتجهيز بالمستلزمات والمعدات الطبية من قبل وزارة الصحة والبيئة وهو سلسلة من عدة مشاريع تصل الى اكثر من (20) مشروع تنجزها العتبة الحسينية في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية".

وأضاف أن "المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة الطبية التي تساهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا وسيتم تشغيله وادارته بملاكات الوزارة".

وأكد "استنفار وزارة الصحة من اجل السيطرة على هذا الوباء الذي اصبح تهديدا لكل دول العالم"، داعياً "المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية".

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