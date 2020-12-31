أبعاد وأهداف الاستعراض العسكري الأمريكي في المنطقة

2020/12/31 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا تزيد واشنطن تحشيدها العسكري في المنطقة؟

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