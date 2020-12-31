دولة القانون تكشف عن اتفاق على اقالة الكاظمي اذا تأجلت الانتخابات

2020/12/31 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف ائتلاف دولة القانون، الخميس، عن شبه اتفاق نيابي على استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقالته في حال تأجلت الانتخابات.

وقال النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان لـ/المعلومة/ ان “قضايا التوافقات في البرلمان انتهت بعد تصرفات الحكومة الاخيرة ومسودة الموازنة المليئة بالمغالطات”.

واضاف ان “هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على اقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال تأجل اجراء الانتخابات”، مشيرا الى ان “الراي المطروح حاليا هو تركه في حال اجريت الانتخابات بموعدها كون الفترة المتبقية قليلة”.

واوضح ان “اي خطوة تثبت لتأجيل الانتخابات عن موعدها فان التوافق موجود على اقالته بعد فشل حكومته على كافة الاصعدة”.انتهى25و

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