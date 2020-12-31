زعيم العصائب يتوعد بغضب: سنبطل عقد ميناء الفاو.. وستفتضحون

2020/12/31 | 19:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

هاجم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع شركة "دايو" الكورية لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال الخزعلي في بيان عبر حسابه في تويتر، 31 كانون الأول/ديسمبر، "إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية (دايو)، سيأتي اليوم فيه تفتضحون ويعرفكم الشعب ويحاسبكم على الجريمة الكبرى التي اقترفتموها بحق مستقبله من أجل مغانمكم الخاصة".

وأضاف الخزعلي، "من جانبنا سنعمل وبكل قوة لإبطال هذه الجريمة الكبرى بحق العراق ونأمل من الشرفاء كافة أن يقفوا معنا ولا يسكتوا".

ووقعت الحكومة، الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر، عقدًا مع الشركة الكورية لتنفيذ مرحلة من المشروع تتمثل بانشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.

وذكرت وزارة النقل، أنّ المشاريع تشمل قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق.

كما بيّنت، أنّ عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق 19.8 متر بحاجة إلى رفع 110 مليون متر مكعب من الترسبات الطينية، مؤكدة أنّ "العمل سيبدأ في الأيام القادمة لاسيما وأن الشركة المنفذة تمتلك الآليات اللازمة الموجودة في أرض الميناء للشروع بالعمل".

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