ائتلاف النصر يتحدث عن تحولات جذرية ستؤسس لـ

2020/12/31 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قالت آيات مظفر، المتحدث باسم ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، اليوم الخميس، إن الائتلاف يعول على الانتخابات المقبلة، لأنها ستؤسس لمعادلة حكم صحيحة في البلاد، حسب قولها.

وقالت آيات مظفر، في حديث لـ(بغداد اليوم) في تعليقها على مقال لرئيس الجمهورية نشر اليوم وتحدث عن معادلة الحكم الصحيحة، إن "لكل كتلة وشخصية رأيها الخاص وتوجهاتها الخاصة التي تجدها صحيحة، وقد تكون خاطئة بالنسبة لنا"، مبينة أن ائتلاف النصر يرى أن "هناك خلل واضح في بنية النظام السياسي في البلاد".

وأضافت مظفر، أن "الخلل في النظام السياسي بدأ يعتدل عندما استلم حيدر العبادي الحكم في سنوات (2014 _ 2018)، وأسس لعملية اصلاح سياسي وأمني واقتصادي وايضا الاصلاح في جانب العلاقات الخارجية للعراق".

وأكملت، أنه "بعد عام 2018 انحرفت تلك المعادلة عن مسيرتها وبدأ التأسيس لشيء جديد يميل لسياسة المحاور وسياسة اقتصادية ضبابية وأمنية متخبطة في حكومة عادل عبدالمهدي، وقد انتجت الينا الاخفاقات الحالية".

وأشارت المتحدث باسم ائتلاف النصر إلى "ضرورة عودة المعادلة إلى سنوات 2014 _ 2018"، مبينة أن النصر "يعول على الانتخابات المقبلة لانها ستؤسس لتحولات جذرية تعمل على إيجاد معادلة حكم صحيحة تقدم الخدمات للمواطنين".

وفي وقت سابق ، رأى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، ان منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 "لا يُمكنها خدمة المواطن".

وقال صالح، في بيان له، نشره مكتبه الاعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الأزمات المتتالية في البلد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، ويستوجب الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يُمكنها خدمة المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة".

واضاف رئيس الجمهورية، "نحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة كاملة، والعمل الجاد على إنهاء الأزمات التي تعصف بالبلد".

واكد بالقول "لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها".

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