حصاد 2020.. كرة القدم ضحية فيروس كورونا من تأجيل بطولات وإصابة نجوم

2020/12/31 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

عانت كرة القدم، خلال عام 2020، الذى قارب على الإنتهاء، من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إرباك المشهد الرياضى، فى جميع أنحاء العالم، خاصة منذ بداية شهر آذار الماضى.

وجاء تفشي فيروس كورونا المستجد، ليضرب العديد من الأحداث الرياضية، خلال عام 2020، والذى كان حافلا بإقامة العديد من البطولات الكبرى، ولكن تسبب هذا الفيروس، فى تأجيلها إلى مواعيد أخرى.

وتسببت جائحة كورونا، فى تأخير إنتهاء جميع المسابقات المحلية والقارية فى جميع أنحاء العالم، حيث مازلت قارة أمريكا الجنوبية، لم تعرف حتى الأن بطل كأس الليبرتادوريس، مع دخولنا العام الجديد، كما أن بطل أفريقيا لم يحدد إلا فى نهاية شهر تشرين الاول الماضى، كما أن بطل أسيا والكونكاكاف، تم تحديدهم خلال شهر كانون الاول الجاري.

وتأجلت نهائيات يورو 2020، إلى صيف عام 2021، كما تأجلت بطولة كوبا أمريكا، بجانب أولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، كما استمرت حملة التأجيلات ليتم تأجيل أمم أفريقيا 2021، حتى 2022، بسبب تأخير التصفيات المؤهلة للمسابقة.

ولم يتسبب فيروس كورونا، فى تأجيل البطولات، وفقط خلال عام 2020، ولكن تضرر كبار نجوم كرة القدم فى العالم من هذه الجائحة، ويأتى فى مقدمتهم النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، كما أصيب النجم المصرى الأخر محمد الننى، لاعب وسط أرسنال، كما أصيب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لويس سواريز، هداف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إيدن هازارد، نجم ريال مدريد، ساديو مانى، نجم ليفربول، وزلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدى لفريق ميلان الإيطالي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وباولو ديبالا، نجم يوفنتوس.

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