الزوراء يغادر غداً الى النجف بمدرب مؤقت.. والادارة تؤجل تسمية المدير الفني

2020/12/31 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف المنسق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد اليوم الخميس (31 كانون الاول 2020)، عن موعد مغادرة وفد الفريق الكروي بالنادي الى النجف قبل مواجهة فريق القاسم بالجولة 12 من منافسات دوري الكرة الممتاز السبت المقبل على ملعب الكفل.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" وفد الفريق الكروي سيغادر صباح يوم غد الجمعة الى النجف ويجري عصرا آخر وحدة تدريبية هناك بقيادة عضو الملاك التدريبي المساعد حيدر عبد الامير قبل ملاقاة القاسم يوم السبت على ملعب الكفل".

واضاف،" أما موضوع تسمية مدرب أول للفريق فأن الامر تم تأجيله في الوقت الحالي ولم تفتح الادارة قناة إتصال مع أي مدرب في الوقت الحالي، وإنها ستجد الوقت المناسب للخوض في خياراتها".

وكان مدرب الفريق الاول بكرة القدم باسم قاسم، قد قدم إستقالته أمس الاربعاء من مهمته وتم فسخ التعاقد بالتراضي.

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