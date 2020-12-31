التجارة تعلن اطلاق وجبتين من الطحين للعوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية

2020/12/31 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد/ اعلام التجارة اعلنت وزارة التجارة عن اطلاق تجهيز وجبتين اضافيتين من مادة الطحين للعوائل المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية .اكدت ذلك مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكالة ابتهال هاشم صابط، وأضافت ان تجهيز العوائل المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية للوجبتين الحادية عشر والثانية عشر سيكون مطلع الأسبوع المقبل .



مشيرة " ان الشركة انجزت كذلك توزيع نسبة متقدمة من طحين الحصة العاشرة لعموم المواطنين خلال العام الجاري 2020 محققة التزامها بتوزيع 10 حصص من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية. من جانب اخر اجتمعت صابط مع ادارات الاقسام بالشركة وبحضور معاون المدير العام الاداري والمالي ، لمناقشة تطبيق خطة الانتاج والتوزيع خلال الفترة المحددة وفقا للخطة التسويقية ، فضلا عن بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالاستثمار وتعظيم موارد الشركة وامكانية تشغيل افرانها الحكومية وايجاد منافذ تسويقية عن طريق مفاتحة الوزارات والدوائر المستهلكة او القطاع الخاص

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