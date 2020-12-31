الصحة تؤكد تهيئة متطلبات استقبال لقاح “فايزر”

2020/12/31 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، تهيئة كافة المتطلبات لاستقبال لقاح “فايزر” لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بحث خلال ترؤسه اجتماعا موسعا اليوم الخميس في مقر الوزارة اجتماعا موسعا بحضور الوكيل الاداري هاني موسى بدر ومدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير ومدير عام الدائرة الادارية سامي شاتي”.

وأضاف البيان أن “الوزير بحث خلال الاجتماع الاجراءات اللوجستية لوصول لقاح فايزر وسبل توفير حفظ اللقاح، وأكد تهيئة كافة المتطلبات لاستقبال اللقاح لضمان توزيعه على الشرائح المشمولة به بإنسيابية عالية”.

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