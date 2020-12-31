2020/12/31 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عصابة وبحوزتهم مادة كريستال في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “أثناء تجوال مفارز شعبة مخدرات قضاء السماوة التابعة الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى في ساعة متأخره في إحدى الأحياء السكنية وسط المدينة لوحظ توقف عجلتان الأولى نوع اوباما سوداء اللون والعجله والثانية نوع امبالا شوفرليت لون رصاصي”.

واوضحت، “كان الأشخاص الذين يقودان العجلتين مترجلين وهم ستة اشخاص، وأثناء تفتيشهم نتيجة الشك بطبيعة تحركاتهم فقد ضبطت بحوزتهم ( 67 ) غم من مادة الكرستال وامبولة تعاطي واحدة وقداحة عدد اثنان ومبالغ مالية”، لافتة الى انه “تم إلقاء القبض عليهم ودونت اقوالهم وصدقت قضائيا وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

واكدت انه “اتضح من سير التحقيق انهم من ارباب السوابق، وقد احيلوا إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة بحوزتهم مادة كريستال في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة بحوزتهم مادة كريستال في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).